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Aşk çocuğu!

Çapkınlıkta sınırları aşan , önceki akşam ’la samimiyeti ilerletti. Playboy ile Atuk, Bebek’te eğlendikleri mekan çıkışı gazetecilere yakalandı

Aşk çocuğu!
HIZLI çapkın Hakan Sabancı, çapkınlığın romanını yazıyor! Aslışah Alkoçlar'la ayrıldıktan sonra adı aralarında Hadise'nin de olduğu sayısız güzelle anılan Sabancı, ünlü popçunun ardından Eliz Sakuçoğlu'yla beraberdi. Sosyetik playboy, Sakuçoğlu'dan sonra da Lara Surol ve daha birçok yabancı güzelle kısa süreli aşklar yaşadı. Hakan Sabancı, önceki akşam ise Bebek'teki bir mekanda Irmak Atuk'la yakınlaştı. İddiaya göre birlikte dans eden ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde meraklı bakışlara aldırmadan öpüştü.

PLANI BASIN BOZDU!
Sabaha karşı 04.00'e kadar eğlenen ikili, mekandan birlikte ayrıldı. VIP minibüsünü kapıya çağırtıp şoförüne gazeteci olup olmadığını kontrol ettiren çapkın işadamı, faka bastı. Sürpriz ikili, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Hızla birbirinden uzaklaşan ikiliden Atuk, bir taksiye bindi. Sabancı da VIP minibüsüyle onu takip etti. , gazetecilerin kendilerini takip ettiğini fark edince Kanlıca'daki yalısına gitti. Atuk ise taksiyle Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.

ARADA 7 YAŞ FARK VAR
Ünlü işadamı Nuri Ensari'yle evliliğin eşiğinden dönen 33 yaşındaki manken, kendinden 7 yaş küçük Sabancı'yla objektiflere böyle yakalandı.
arkadaşının eski sevgilisini kaptı!



ARKADAŞININ ESKİ SEVGİLİSİNİ KAPTI!
Hakan Sabancı'nın yakın dostu olan Önder Bekensir, geçtiğimiz yıllarda 'la aşk yaşamıştı. Atuk'un Sabancı ile yakınlaşmasının ikilinin dostluğunu etkileyip etkilemeyeceği ise muamma…
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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