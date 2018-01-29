Aşk çocuğu!

HIZLI çapkın Hakan Sabancı,çapkınlığın romanını yazıyor!Aslışah Alkoçlar'laayrıldıktan sonra adı aralarındaHadise'nin de olduğu sayısız güzelleanılan Sabancı, ünlü popçununardından Eliz Sakuçoğlu'ylaberaberdi. Sosyetik playboy,Sakuçoğlu'dan sonra da Lara Surolve daha birçok yabancı güzellekısa süreli aşklar yaşadı. HakanSabancı, önceki akşam ise Bebek'tekibir mekanda Irmak Atuk'la yakınlaştı.İddiaya göre birlikte dans eden ikili,gecenin ilerleyen saatlerinde meraklıbakışlara aldırmadan öpüştü.
PLANI BASIN BOZDU! Sabaha karşı 04.00'e kadareğlenen ikili, mekandan birlikteayrıldı. VIP minibüsünü kapıyaçağırtıp şoförüne gazeteci olupolmadığını kontrol ettiren çapkınişadamı, faka bastı. Sürprizikili, flaşların patlamasıylaşoke oldu. Hızla birbirindenuzaklaşan ikiliden Atuk, birtaksiye bindi. Sabancı daVIP minibüsüyle onu takipetti. Hakan Sabancı,gazetecilerin kendilerinitakip ettiğini farkedince Kanlıca'dakiyalısına gitti.Atuk ise taksiyleEtiler sokaklarındagözlerden kayboldu.
ARADA7 YAŞFARK VAR
Ünlü işadamı Nuri Ensari'yle evliliğin eşiğinden dönen 33 yaşındaki manken, kendinden 7 yaş küçük Sabancı'yla objektiflere böyle yakalandı.
arkadaşının eski sevgilisini kaptı!
ARKADAŞININ ESKİSEVGİLİSİNİ KAPTI!
Hakan Sabancı'nın yakın dostu olan Önder Bekensir, geçtiğimiz yıllarda Irmak Atuk'la aşk yaşamıştı. Atuk'un Sabancı ile yakınlaşmasının ikilinin dostluğunu etkileyip etkilemeyeceği ise muamma…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.