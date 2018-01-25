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Türk kızının peri masalı

Öğrenciyken eve destek olmak için İngiltere’de garsonluk yapan , ülkenin en zengin iş adamlarından biriyle evlenip prensese dönüştü

Türk kızının peri masalı
İngiltere, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'ın peri masallarını andıran hayatını konuşurken buna benzer bir masalın kahramanı Türk kızı Funda Önal oldu... 1984'te İngiltere Sheffield'de doğan Türk kızı, öğrencilik yıllarında ailesine destek olmak için garsonluk gibi birçok işte çalıştı. Daha sonra şansını ülkedeki reality şovlarda deneyen , modellik ile oyunculuk yapmaya başladı. Ancak Türk güzelin hayatı, geçtiğimiz yıl tamamen değişti. Funda Önal, 2017 Ağustos'unda ani bir kararla İngiltere'nin en zengin işadamlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan'la evlendi. Kendisine ait bir jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk eşinin bir dediğini iki etmedi. Kendisini bir anda peri masalının içerisinde bulan 34 yaşındaki Önal, şimdilerde bir yandan lüks hayatının tadını çıkartırken bir yandan da oyunculuk yapıyor.


ÖZEL JETTEN İNİP HELİKOPTERE BİNİYOR
Kendisine ait özel jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk güzelinin bir dediğini iki etmiyor.


KENDİNE AİT 3 ATI VAR


FUNDA, ANNESİ VE BABASIYLA


Özge GÜRCAN
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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