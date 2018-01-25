Türk kızının peri masalı

İngiltere, PrensHarry'nin nişanlısıMeghan Markle'ınperi masallarını andıranhayatını konuşurkenbuna benzer bir masalınkahramanı Türk kızıFunda Önal oldu...1984'te İngiltereSheffield'de doğan Türkkızı, öğrencilik yıllarındaailesine destek olmakiçin garsonluk gibibirçok işte çalıştı. Dahasonra şansını ülkedekireality şovlarda deneyenFunda Önal, modellikile oyunculuk yapmayabaşladı. Ancak Türkgüzelin hayatı, geçtiğimizyıl tamamen değişti.Funda Önal, 2017Ağustos'unda ani birkararla İngiltere'nin enzengin işadamlarındanbirinin oğlu olan ScottSullivan'la evlendi.Kendisine ait bir jetile helikopter kiralamaşirketi olan İngiliz damat,Türk eşinin bir dediğini ikietmedi. Kendisini bir andaperi masalının içerisindebulan 34 yaşındaki Önal,şimdilerde bir yandan lükshayatının tadını çıkartırkenbir yandan da oyunculukyapıyor.
ÖZEL JETTEN İNİP HELİKOPTERE BİNİYOR
Kendisine ait özel jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk güzelinin bir dediğini iki etmiyor.
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