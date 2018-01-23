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Taj Mahal hatırası

Taj Mahal hatırası
'ün Hindistan tatili sürüyor. Meditasyon kampında ruhunu arındıran Gönlüm, Taj Mahal'i de ziyaret etti. Gönlüm, Babür İmparatoru Şah Cihan'ın ölen karısı için yaptırdığı anıt mezar önünde böyle poz verdi.


Gönlüm, tatili boyunca da geleneksel Hint kıyafeti sareeyi tercih etti.
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