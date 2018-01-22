Transfer esprisi

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Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, önceki akşam Cankurtaran'daki Balıkçı Sabahattin'de yemekteydi. ABD'li yapımcı Mario Kassar'ın çekeceği filmde oynayacağı konuşulan İmirzalıoğlu, "Hollywood'a transfer oluyormuşsunuz" sorusuna güldü. Oyuncu, "Futbolcu muyum ki transfer olayım?" diye espri yaptı.
Doğan savaş
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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