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‘Mesela’ dedi olay oldu

‘Mesela’ dedi olay oldu
Müzik dünyasının sevilen ismi Pınar Soykan "Mesela" adlı single'nı müzikseverlerle buluşturdu. Büyük beğeni toplayan Soykan'ın 'Mesela'sı radyolarda en çok istek alan şarkılardan oldu.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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