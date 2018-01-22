Hadise para basıyor

Güzel popçu Hadise, reklam dünyasını sevdi. Daha önce çorap, gıda ve kozmetik alanındaki markaların reklam filmlerinde oynayan şarkıcı, bu kez de ABCMobilya'nın marka yüzü oldu.Hadise, iddiaya göre de bu reklam filmiyle 800 bin TL'yicebe indirdi.
Firmanın 33saniyelik reklam filminde yer alan popçu, her 1 saniyede 24 bin TL kazandı. Konserlerinden ortalama 90 bin TL kazanan şarkıcının son projesinden aldığı ücret ise "Hadise, parabasmaya devam ediyor" dedirtti.
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