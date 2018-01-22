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para basıyor

Bir mobilya firmasının reklamında oynayan , 33 saniyede 800 bin lirayı cebine koydu

Hadise para basıyor
Güzel popçu Hadise, reklam dünyasını sevdi. Daha önce çorap, gıda ve kozmetik alanındaki markaların reklam filmlerinde oynayan şarkıcı, bu kez de ABC Mobilya'nın marka yüzü oldu. , iddiaya göre de bu reklam filmiyle 800 bin TL'yi cebe indirdi.

Firmanın 33 saniyelik reklam filminde yer alan popçu, her 1 saniyede 24 bin TL kazandı. Konserlerinden ortalama 90 bin TL kazanan şarkıcının son projesinden aldığı ücret ise "Hadise, para basmaya devam ediyor" dedirtti.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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