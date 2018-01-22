El ele konser

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Geçtiğimiz ay galerici Murat Karabova ile aşkına son veren Seda Sayan, önceki akşam Günay Restaurant'taki konserinde kafaları karıştırdı. Şarkıcıyı eski aşkı da en önden dinledi.
Sayan'ın Karabova'nın yanına gidip el ele şarkı söylemesi ikilinin barıştığını düşündürdü. Ancak Sayan, bu iddiayı yalanladı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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