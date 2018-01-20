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Boşanma protokolü

Boşanma protokolü
Barışmaları yılan hikayesine dönen Emina-Mustafa Sandal çiftinden kötü haber geldi. 9 yıllık evlilikleri geçtiğimiz ay çatırdamaya başlayan çiftten Mustafa Sandal eşinin doğumgününü kutlayıp aralarındaki sorunları çözmeye çalışmıştı. Ancak iki çocuğunun annesi Emina, sosyal medyadaki bu mesaja tepkisiz kalarak aralarındaki kırgınlığın devam ettiğini gözler önüne sermişti.

AVUKATIYLA BULUŞTU
İkili hakkında dün yeni iddialar ortaya atıldı. 'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Sırp şarkıcı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bulunan bir 'de avukatıyla buluştu. Annesi Senija Jahovic'in yalnız bırakmadığı Emina Sandal'ın boşanma protokolünü imzaladığı konuşulanlar arasında. 36 yaşındaki Emina ve Mustafa Sandal, bu iddialar karşısında ise sessiz kalmayı tercih etti.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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