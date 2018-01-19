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Oscarlık sevgi

Bugüne kadar 2 kez Oscar alan da Mevlana aşığı çıktı. Ünlü yıldız, ‘Çocuklarım’ dediği sevimli köpeklerine Rumi ve Sufi ismini koydu

Oscarlık sevgi
Öğretileriyle milyonların gönlünde taht turan Mevlana Celaleddin Rumi, Hollywood dünyasını iyice etkisi altına aldı. Geçtiğimiz yıl Beyonce ile eşinin ikizlerine 'Rumi ve Sir' ismini vermesiyle tüm dünyada gündem olan Mevlana'nın bir başka yıldızın da gönlünde yattığı ortaya çıktı. Bu isim ise 'Milyonluk Bebek' ve 'Erkekler Ağlamaz' filmleriyle 2 defa Oscar'ı kucaklayan Hilary Swank... Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ve köpekleri için "Onlar benim en iyi dostlarım, çocuklarım" diyen 43 yaşındaki yıldız, 2013'te barınaktan sahiplendiği köpeklerinden birine 'Rumi' adını verdi. , geçtiğimiz ay barınaktan sahiplendiği 'golden retriever' cinsi köpeği içinse bu kez 'Sufi' ismini seçti. Hayatındaki en sevdiği canlılara Mevlana'dan ilham alarak isim koyan Hilary Swank, bir dergiye verdiği röportajında ise şöyle dedi: "Onlar benim çocuklarım... Köpeklerimle kurduğum ilişki sayesinde onların bizden çok daha değerli olduğunu fark ediyorum. Karşılıksız ve çıkarsız sevgiyi, insanlardan değil köpeklerimden görüyorum. Bu yüzden de tüm kitaplarını okuyup insanlara tavsiye ettiği değerlerden çok etkilendiğim Mevlana'dan ilham alıp köpeklerime bu isimleri koydum."


'YE DE RUMİ İLHAM VERDİ
Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kucaklarına alan Beyonce ile de çocuklarına 'Rumi' ve 'Sir' ismini vererek tüm dünyada olay yaratmıştı.


Özge GÜRCAN
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