Oscarlık sevgi

Öğretileriyle milyonların gönlünde taht turan Mevlana Celaleddin Rumi, Hollywood dünyasını iyice etkisi altına aldı. Geçtiğimiz yıl Beyonce ile eşinin ikizlerine 'Rumi veSir' ismini vermesiyle tüm dünyada gündem olan Mevlana'nın bir başka yıldızın da gönlünde yattığı ortaya çıktı. Bu isim ise 'Milyonluk Bebek' ve 'Erkekler Ağlamaz' filmleriyle 2 defa Oscar'ı kucaklayan Hilary Swank... Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ve köpekleri için "Onlar benim en iyidostlarım, çocuklarım" diyen 43 yaşındaki yıldız, 2013'te barınaktan sahiplendiği köpeklerinden birine 'Rumi' adını verdi. Hilary Swank, geçtiğimiz ay barınaktan sahiplendiği 'golden retriever' cinsi köpeği içinse bu kez 'Sufi' ismini seçti. Hayatındaki en sevdiği canlılara Mevlana'dan ilham alarak isim koyan Hilary Swank, bir dergiye verdiği röportajında ise şöyle dedi: "Onlar benim çocuklarım... Köpeklerimle kurduğum ilişki sayesinde onların bizden çok daha değerli olduğunu fark ediyorum. Karşılıksız ve çıkarsız sevgiyi, insanlardandeğil köpeklerimden görüyorum. Bu yüzden de tümkitaplarını okuyup insanlara tavsiye ettiği değerlerdençok etkilendiğim Mevlana'dan ilham alıp köpeklerime buisimleri koydum."
BEYONCE'YE DERUMİ İLHAM VERDİ
Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kucaklarına alan Beyonce ile Jay Z de çocuklarına 'Rumi' ve 'Sir' ismini vererek tüm dünyada olay yaratmıştı.
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