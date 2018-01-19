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Asansör krizi!

Asansör krizi!
Sıkı dostlar Azra Akın ile Songül Öden, önceki akşam Zorlu PSM'deki 'Kürk Mantolu Madonna' müzikalini izledi. Oyuna yetişmeye çalışan ikili, fazla kilodan dolayı asansörün çalışmamasıyla panikledi. Sorun, bir kişinin asansörden inmesiyle çözüldü.
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