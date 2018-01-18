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canavarı

57 yaşındaki , bitmeyen enerjisiyle dağ tepe demeden tırmanıyor. Sosyetik güzel gençlere taş çıkartıyor

Tazmanya canavarı
Yılın büyük kısmını seyahat ederek geçiren Şebnem ile Celal Çapa çifti, Avustralya'dan sonra soluğu Tazmanya'da aldı. Enerjileriyle imrendiren ikili, önceki gün Amos Dağı'na tırmandı.


Tatillerinde bir an bile boş durmayan çift, 454 metre uzunluğundaki dağın zirvesinde poz verdi. İkiliyi görenler "Tazmanya canavarı bile Şebnem Çapa'nın hızınıza yetişemez" dedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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