Tatillerinde bir an bile boş durmayan çift, 454 metre uzunluğundaki dağın zirvesinde poz verdi. İkiliyi görenler "Tazmanya canavarı bile Şebnem Çapa'nın hızınıza yetişemez" dedi.
Tazmanya canavarı
57 yaşındaki Şebnem Çapa, bitmeyen enerjisiyle dağ tepe demeden tırmanıyor. Sosyetik güzel gençlere taş çıkartıyor
Tatillerinde bir an bile boş durmayan çift, 454 metre uzunluğundaki dağın zirvesinde poz verdi. İkiliyi görenler "Tazmanya canavarı bile Şebnem Çapa'nın hızınıza yetişemez" dedi.
Etiketler: Şebnem Çapa , Avustralya , tazmanya
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Gazete
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