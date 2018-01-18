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Sırrı genetik

Sırrı genetik
Kariyerinde 40. sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik, önceki gün Emre Saygı'nın 'Hadi Be' programına konuk oldu. 54 yaşındaki popçu, genç kalmasının sırrını da verdi. Evcimik "Biz ailece ufak tefeğiz, yaşımızı göstermiyoruz. Yıllardır dans ettiğim için de kaslarım çok güçlü. Bu da insanı dinç tutuyor" dedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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