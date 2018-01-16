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Yaş günü havası

Yaş günü havası
Seda Sayan, önceki akşam Etiler'deki Scarlet'te yaş gününü kutladı. Eski aşkı Murat Karabova'nın organize ettiği parti çıkışı Sayan, 150 bin TL'lik pırlanta bilekliği ile 6 bin TL'lik Balenciaga çantasıyla havasını attı...
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