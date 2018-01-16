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O sen olsan bari

O sen olsan bari
Dil eğitimi için ABD'de olan Aleyna Tilki hakkında dün öne sürülen iddia ortalığı karıştırdı. 17 yaşındaki popçunun ABD'li bir gençle öpüşürken görüntülendiği öne sürüldü. Ancak gerçek çok geçmeden öğrenildi.


'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler, 'Nerve' filmindeki Emma Roberts'ın öpüşme sahneleriydi...
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