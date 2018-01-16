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Kopyacı Demet

Kopyacı Demet
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıldızların izinden gidiyor. Akalın, önceki akşam Rihanna ve ardından da Jennifer Lopez'in giydiği Gucci çoraplarıyla dikkat çekti. Popçunun 5 bin TL'lik çorapları sık sık giymesi, "Bir demet kopya" dedirtti!
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