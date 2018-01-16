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Bangır bangır Türk aşkı

Adriana Lima’nın Türk aşkı iyice kabardı. ile ilişkisi süren Victoria’s Secret meleği, önceki gün instagram’da ’i takibe aldı

Bangır bangır Türk aşkı
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla 'yenge' unvanını hak eden Victoria's Secret meleği Adriana Lima, bizden biri olup çıktı. Türk yemeklerine hayranlığıyla bilinen Brezilyalı model, müzik konusunda da Türkler'den şaşmadı. Lima, önceki gün popçu Gülşen'i instagram'da takibe aldı.


Geçtiğimiz aylarda aracının içinde ünlü popçunun 'Bangır Bangır' şarkısıyla da eğlenen güzel modelin bu hamlesi Türk hayranlarını sevindirdi. Sık sık ülkemize olan aşkını dile getiren Adriana Lima'nın 'i takibe alması ise "Adriana ile Metin evlenirse düğünlerinde Gülşen sahne alsın" dedirtti.
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