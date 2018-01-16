Geçtiğimiz aylarda aracının içinde ünlü popçunun 'Bangır Bangır' şarkısıyla da eğlenen güzel modelin bu hamlesi Türk hayranlarını sevindirdi. Sık sık ülkemize olan aşkını dile getiren Adriana Lima'nın Gülşen'i takibe alması ise "Adriana ile Metin evlenirse düğünlerinde Gülşen sahne alsın" dedirtti.
Bangır bangır Türk aşkı
Adriana Lima’nın Türk aşkı iyice kabardı. Metin Hara ile ilişkisi süren Victoria’s Secret meleği, önceki gün instagram’da Gülşen’i takibe aldı
Geçtiğimiz aylarda aracının içinde ünlü popçunun 'Bangır Bangır' şarkısıyla da eğlenen güzel modelin bu hamlesi Türk hayranlarını sevindirdi. Sık sık ülkemize olan aşkını dile getiren Adriana Lima'nın Gülşen'i takibe alması ise "Adriana ile Metin evlenirse düğünlerinde Gülşen sahne alsın" dedirtti.
Etiketler: adrian lima , Metin Hara , Gülşen
- 16 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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