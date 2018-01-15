Tulum hamamı

Tatil için yurt dışını tercih eden ünlüler, Meksika'daki eğlencesiyle meşhur Tulum'a akın etti. Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, Önder Bekensir,Eliz Sakuçoğlu ve Oğulcan Engin DJ Solomun'un partisinde çılgınca eğlendi. Hava sıcaklığının 27 dereceolduğu Quantina Roo eyaletine bağlı bölgeye giden Türk turistler izdiham yarattı. Bekensir de "HayallerTulum, hayatlar Cağaloğlu Hamamı" diyerek özentisosyetenin trajikomik durumunu gözler önüne serdi.
ABD'DEN GEÇTİLER
Yağmur Tanrısevsin ile aşkı Oğuzhan Koç da ABD tatilinden sonra önceki gün Tulum'a geçti.
MAKSAT EĞLENCE Geçtiğimiz yaz ABD'deki BurningMan Festivali'nde giydiği renkli tayt vepeluş montla sosyal medyaya damgasınıvuran Oğulcan Engin de Tulum'daydı. DJSolomun'un partisinde çılgınca eğlenenEngin'e güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlueşlik etti. İkilinin bu karesi de "Eğlencenerede Engin'le Eliz orada" dedirtti.
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