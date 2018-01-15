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Tulum hamamı

Tulum hamamı
Tatil için yurt dışını tercih eden ünlüler, Meksika'daki eğlencesiyle meşhur Tulum'a akın etti. Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, Önder Bekensir, Eliz Sakuçoğlu ve Oğulcan Engin DJ Solomun'un partisinde çılgınca eğlendi. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Quantina Roo eyaletine bağlı bölgeye giden Türk turistler izdiham yarattı. Bekensir de "Hayaller Tulum, hayatlar Cağaloğlu Hamamı" diyerek özenti sosyetenin trajikomik durumunu gözler önüne serdi.


ABD'DEN GEÇTİLER
Yağmur Tanrısevsin ile aşkı da tatilinden sonra önceki gün Tulum'a geçti.



TRAJİKOMİK!
Plaj partisindeki yoğunluktan şikayetçi olan Bekensir, güneşin yakıp kavurduğu Tulum'u 'na benzetti.



MAKSAT EĞLENCE
Geçtiğimiz yaz ABD'deki Burning Man Festivali'nde giydiği renkli tayt ve peluş montla sosyal medyaya damgasını vuran Oğulcan Engin de Tulum'daydı. DJ Solomun'un partisinde çılgınca eğlenen Engin'e güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu eşlik etti. İkilinin bu karesi de "Eğlence nerede Engin'le Eliz orada" dedirtti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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