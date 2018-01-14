 ;
Yol Durumu
  1. Aşk pozu
  2. Yahşi teklif

Şapkalı aşıklar

Şapkalı aşıklar
Sevilen popçu Yalın, önceki akşam sevgilisi Hazal Emre ile Bebek'teki Angie adlı mekandaydı. Bir ara sahneye de çıkan sanatçı, 'Sen En Güzelsin' şarkısını aşkının gözlerine bakarak söyledi. Aşklarındaki uyum giyim tarzlarına da yansıyan ikilinin bir örnek kasketleri dikkat çekti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar