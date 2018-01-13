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Yıldızlı ödüller

Yıldızlı ödüller
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından 16'ncısı düzenlenen 'Yılın Yıldızları Ödül Töreni', önceki akşam Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödüllerde 'Yılın En Beğenilen Kadın Şarkıcısı', Göksel seçildi. Gecede Halit Ergenç, Nazlı Çelik, Ali Sunal gibi isimler de ödüle layık görüldü. 2017 yılının en beğenilen sinema filmi 'Ayla' olurken ödülü filmin yapımcısı Mustafa Uslu, tüm ekibi adına aldı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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