Yıldızlı ödüller

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübütarafından 16'ncısı düzenlenen 'Yılın YıldızlarıÖdül Töreni', önceki akşam Davutpaşa Kongreve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Öğrencilerinoylarıyla belirlenen ödüllerde 'Yılın En BeğenilenKadın Şarkıcısı', Göksel seçildi. Gecede HalitErgenç, Nazlı Çelik, Ali Sunal gibi isimler deödüle layık görüldü. 2017 yılının en beğenilen sinemafilmi 'Ayla' olurken ödülü filmin yapımcısı MustafaUslu, tüm ekibi adına aldı.
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