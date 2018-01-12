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Yok böyle fiyat!

, ’taki mağazasında 35 milyon TL’lik çantayı satışa çıkardı

Yok böyle fiyat!
Özellikle pahalı çantalarıyla tanınan Fransa'nın dünyaca ünlü lüks moda markası , Hong Kong'ta dev bir mağaza açtı. Ülkedeki milyoner müşteri potansiyelini göz önünde tutarak mağazasında süper lüks ürünleri satışa sunan Hermes yetkilileri, pahalılığının sınırlarını zorladı. hong Kong'taki Maison Hermes'te satışa sunulan ve tamamı 18 ayar altın olan 'Kelly' modeli çantanın değeri 9 milyon 200 bin dolar yani yaklaşık 35 milyon TL. Bu arada geçtiğimiz ay yine Hong Kong'da 500 bin dolarlık bir Hermes çantanın satılmaşı, olay yaratmıştı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

emparyalizm, sömürgecilikte sınır tanımıyor, yöntem gözetmiyor.

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cevapla 12.01.2018 09:34
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