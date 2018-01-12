Yok böyle fiyat!

Özellikle pahalı çantalarıyla tanınan Fransa'nındünyaca ünlü lüks moda markası Hermes, Hong Kong'tadev bir mağaza açtı. Ülkedeki milyoner müşteripotansiyelini göz önünde tutarak Hong Kong mağazasındasüper lüks ürünleri satışa sunan Hermes yetkilileri,pahalılığının sınırlarını zorladı.hong Kong'taki Maison Hermes'te satışa sunulanve tamamı 18 ayar altın olan 'Kelly' modeli çantanındeğeri 9 milyon 200 bin dolar yani yaklaşık 35 milyonTL. Bu arada geçtiğimiz ay yine Hong Kong'da 500 bindolarlık bir Hermes çantanın satılmaşı, olay yaratmıştı.
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emparyalizm, sömürgecilikte sınır tanımıyor, yöntem gözetmiyor.
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