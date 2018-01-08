 ;
Yol Durumu
  1. Los Angeles sokakları
  2. Mevlana farkı

Makyaj takımı

Makyaj takımı
Podyumların tozunu attıran Victoria's Secret meleklerinin ev halleri de merak edildi. Ünlü mankenlerin, sosyal medyada paylaştıkları doğal fotoğraflarını görenler hayret etti. Adriana Lima'dan 'ye ve 'ya kadar ünlü modellerin makyajsız görüntüleri, sosyal medyayı inletti: Bizim Ayşe bacıyı boyasalar, onlardan daha güzel olur!



LİLY ALDRİDGE



ALESSANDRA AMBROSİO
Etiketler: ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar