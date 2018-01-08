Makyaj takımı

Podyumların tozunu attıran Victoria's Secret meleklerinin ev halleri de merak edildi. Ünlü mankenlerin, sosyal medyada paylaştıkları doğal fotoğraflarını görenler hayret etti. Adriana Lima'dan Lily Aldridge'ye ve Alessandra Ambrosio'ya kadar ünlü modellerin makyajsız görüntüleri, sosyal medyayı inletti: Bizim Ayşe bacıyıboyasalar, onlardan dahagüzel olur!
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