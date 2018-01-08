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Dersimiz: Aşk

’de dil eğitimi gören şarkıcı ve oyunculuk eğitimi alan , ’ta objektiflere takıldı. Dondurma yiyerek gezen genç yıldızlar, Türk hayranlarının objektifinden kurtulamadı. İkilinin, bu fotoğrafı “Havada aşk kokusu var” dedirtti...

Dersimiz: Aşk
Dil eğitimi almak için okulunu dondurup ABD'ye giden Aleyna Tilki, gurbette de hayranlarının radarına takıldı. Yaklaşık 2 aydır Kaliforniya'da olan 17 yaşındaki popçu, önceki gün Los Angeles'ta sürpriz bir isimle sevenlerinin objektifine yansıdı. Yakışıklı oyuncu Mustafa Mert Koç'u Aleyna ile birlikte görenler, hemen telefonuna sarıldı. İkili, görüntülendiklerinden habersiz ellerindeki dondurmalarla yürümeye devam etti. Tilki ile Koç'un fotoğrafı sosyal medyaya damgasını vurdu.




TÜRKLER'DEN KAÇAMADI
Bir hayli keyifli oldukları gözlenen Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç'un bu görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı. Genç sanatçıları birbirine çok yakıştıranlar "Yılın aşk bombasını Aleyna ile Mert patlattı" demekten kendini alamadı. Akıcı bir şekilde İngilizce öğrenmek için Türkler'in olmadığı bir okulda eğitim almak istediğini söyleyen Aleyna'nın 24 yaşındaki Koç'la yakınlaşması "Aşk, Aleyna'ya sözünü unutturdu" dedirtti. Her ikisinin de eğitim için gittikleri ABD'de sürpriz bir yakınlaşmaya imza atması ise "Dersimiz aşk" yorumu yaptırdı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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