Dersimiz: Aşk

ABD’de dil eğitimi gören şarkıcı Aleyna Tilki ve oyunculuk eğitimi alan Mustafa Mert Koç, Los Angeles’ta objektiflere takıldı. Dondurma yiyerek gezen genç yıldızlar, Türk hayranlarının objektifinden kurtulamadı. İkilinin, bu fotoğrafı “Havada aşk kokusu var” dedirtti...
Dil eğitimi almak için okulunu dondurup ABD'ye gidenAleyna Tilki, gurbette de hayranlarının radarına takıldı. Yaklaşık 2 aydır Kaliforniya'da olan 17 yaşındaki popçu, önceki gün Los Angeles'ta sürpriz bir isimle sevenlerinin objektifine yansıdı. Yakışıklı oyuncu MustafaMert Koç'u Aleyna ile birlikte görenler, hemen telefonuna sarıldı. İkili, görüntülendiklerinden habersiz ellerindeki dondurmalarla yürümeye devam etti. Tilki ile Koç'un fotoğrafı sosyal medyaya damgasını vurdu.
TÜRKLER'DEN KAÇAMADI
Bir hayli keyifli oldukları gözlenen Aleyna Tilki ile Mustafa MertKoç'un bu görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı. Genç sanatçıları birbirine çok yakıştıranlar "Yılınaşk bombasını Aleyna ile Mertpatlattı" demekten kendini alamadı. Akıcı bir şekilde İngilizce öğrenmek için Türkler'in olmadığı bir okulda eğitim almak istediğini söyleyen Aleyna'nın 24 yaşındaki Koç'la yakınlaşması "Aşk, Aleyna'yasözünü unutturdu" dedirtti. Her ikisinin de eğitim için gittikleri ABD'de sürpriz bir yakınlaşmaya imza atması ise "Dersimizaşk" yorumu yaptırdı.
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