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Süslü Melisa

Süslü Melisa
Bülent Şakrak'la mutlu evliliğinin yanı sıra kusursuz anneliğiyle de övgüleri hak eden Ceyda Düvenci, önceki gün kızı Melisa'yla Bebek'teki bir kuafördeydi. Bugüne kadar kızının saçlarını kendi kesen Düvenci, bu kez Melisa'nın saçlarını özel birine emanet etti. 40 yaşındaki oyuncu, kızının saçlarını lise mezuniyetinde kendisine fön çeken kuaförüne kestirdi.
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