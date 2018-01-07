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Kıvanç duyduk

aşkıyla bilinen ’un film sektörümüzü de yakından takip ettiği ortaya çıktı. ’un bir filmde Atatürk’ü canlandıracağını öğrenen Oscarlı yıldız, twitter’da ‘Kıvanç çok iyi aktör’ dedi

Kıvanç duyduk
Türkiye'nin en gözde aktörlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, gururumuz oldu. Çanakkale Savaşı'nın anlatılacağı bir filmde Mustafa Kemal Atatürk rolü için teklif götürülen Tatlıtuğ'la ilgili bu gelişmeye Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe da kayıtsız kalmadı. Yeni Zelandalı aktör, önceki gün twitter'da "Kivanç!!! Very good actor" (Kıvanç, çok iyi aktör) diye yazarak Tatlıtuğ'a övgü yağdırdı. Hollywood yıldızının mesajıyla havalara uçan Tatlıtuğ da İngilizce şu mesajı paylaşıp ünlü aktöre teşekkür etti: "Russell. Mutlu yıllar! Nazik sözlerin için teşekkür ederim. Hala takip etmen çok hoş. Beni çok onurlandırdın, sana müteşekkirim. Uzun zaman oldu. Yeniden görüşmek güzel olurdu. Belki de 2018'de…"


ÇANAKKALE FİLMİ
Bu arada , 'ye olan sevgisiyle biliniyor. Ünlü oyuncu, başrolünde rol aldığı ve yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği 'Son Umut' adlı filmde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile rol almıştı. Crowe, filmde Avustralyalı bir çiftçinin 1919'da Çanakkale Savaşı'nın ardından Gelibolu'daki savaşta kaybolan 3 oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelişini anlatmıştı.


Türk aktörün hayranları, Russell Crowe'un twitter'daki mesajına yorum ve beğeni yağdırdı.
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