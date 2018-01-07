Kıvanç duyduk

Türkiye aşkıyla bilinen Russell Crowe’un film sektörümüzü de yakından takip ettiği ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ’un bir filmde Atatürk’ü canlandıracağını öğrenen Oscarlı yıldız, twitter’da ‘Kıvanç çok iyi aktör’ dedi
Türkiye'nin en gözde aktörlerinden Kıvanç Tatlıtuğ,gururumuz oldu. ÇanakkaleSavaşı'nın anlatılacağı bir filmde Mustafa KemalAtatürk rolü için teklif götürülen Tatlıtuğ'la ilgili bu gelişmeye Oscar ödüllüoyuncu Russell Crowe da kayıtsız kalmadı. YeniZelandalı aktör, önceki gün twitter'da "Kivanç!!!Very good actor" (Kıvanç,çok iyi aktör) diye yazarak Tatlıtuğ'a övgü yağdırdı. Hollywood yıldızının mesajıyla havalara uçan Tatlıtuğ da İngilizce şu mesajı paylaşıp ünlü aktöre teşekkür etti: "Russell. Mutlu yıllar!Nazik sözlerin içinteşekkür ederim. Halatakip etmen çok hoş. Beniçok onurlandırdın, sanamüteşekkirim. Uzun zamanoldu. Yeniden görüşmekgüzel olurdu. Belki de2018'de…"
ÇANAKKALE FİLMİ
Bu arada Russell Crowe, Türkiye'ye olan sevgisiyle biliniyor. Ünlü oyuncu, başrolünde rol aldığı ve yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği 'Son Umut' adlı filmde Yılmaz Erdoğan veCem Yılmaz ile rol almıştı. Crowe, filmde Avustralyalı bir çiftçinin 1919'da ÇanakkaleSavaşı'nın ardından Gelibolu'daki savaşta kaybolan 3 oğlunu bulmakiçin Türkiye'ye gelişini anlatmıştı.
Türk aktörün hayranları, Russell Crowe'un twitter'daki mesajına yorum ve beğeni yağdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.