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Justin tedavisi

Justin tedavisi
Uzun süre ayrı kaldığı Justin Bieber'le yeniden bir araya gelen Selena Gomez ile ilgili şok haber... Geçtiğimiz yıl böbrek nakli olan 25 yaşındaki yıldızın, Bieber'le ayrıldığı dönem depresyona girdiği ve bunun için Arizona'da bulunan bir klinikte tedavi gördüğü ortaya çıktı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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