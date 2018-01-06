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Düet yapmaya gitti ziyafet çekti!

Tarkan ve Bülent Ersoy, 2012'de 'Kor' şarkısında düet yapmıştı. İki yıldız şimdi de 'Ümit Hırsızı'nı birlikte okudu.

Bülent Ersoy ve Tarkan, şarkının stüdyo okumalarını Ozan Çolakoğlu'nun Ulus'taki stüdyosunda yaptı.
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 10:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

ÇAKKAL TARKAN İSİNİ BİLİYOR EEEE KAZGELEN YERDEN TAVUK ESİRGENMEZ....................

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cevapla 06.01.2018 11:06
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