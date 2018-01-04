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Kocaman sürpriz

Kocaman sürpriz
Eşine daha önce 12 milyon dolarlık pırlanta yüzük hediye eden Rus işadamı Aleksey Shapovalov, yine kesenin ağzını açtı. İşadamı, 28 yaşındaki model eşi Kseia Tsaritsa'ya yılbaşı hediyesi olarak 8 milyon dolarlık (30 milyon TL) zümrüt yüzük aldı.
Etiketler:
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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