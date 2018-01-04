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Eğlenceli aşıklar

Eğlenceli aşıklar
İlişkileri doludizgin süren Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Yılbaşını birlikte İstanbul'da kutlayan ikili, herkes için barış ve huzur diledi. Ünlü çift, neşeli halleriyle de dikkat çekti.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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