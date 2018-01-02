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Şükran’ın huzur dileği

Şükran’ın huzur dileği
Geçtiğimiz yıl bugün evlenen Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in aşkı, doludizgin sürüyor. Sosyal medyadan eşine aşkını sık sık ilan eden Ovalı, önceki gün bu kareyi paylaşıp "Gülmekten vazgeçmediğimiz, özgürce yaşadığımız, paylaşmanın tadına vardığımız, huzurlu bir yılımız olsun" notu düştü.
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