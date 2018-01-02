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Kenan bir ilke imza attı

Kenan bir ilke imza attı
için bu yılbaşı bir ilk yaşandı. Ünlü popçu, ilk kez sahne aldığı 'ta şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Konuklarına Sanat Müziği repertuvarı hazırlayan Doğulu'yu izleyenler arasında Beren Saat de vardı. Ancak Saat, görüntü vermedi.
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