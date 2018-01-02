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Hem aşk hem iş

Hem aşk hem iş
, yılbaşı gecesi Ankara'daki Holiday Inn Hotel'de sahne aldı. Ünlü sanatçıyı oyuncu aşkı da yalnız bırakmadı.
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