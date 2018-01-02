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Hamilelik sürprizi

Hamilelik sürprizi
, yılbaşı gecesi Abant'taydı. Ünlü sanatçı, Semih Doğruer tasarımı 5 kiloluk elbisesini taşımakta zorlandı. 41 yaşındaki şarkıcı, "Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum yakışmış mı?" diyerek de yılın ilk sürprizini yaptı.
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