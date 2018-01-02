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Güzel kutlama

Güzel kutlama
Hollandalı eşinden boşandıktan sonra Türkiye'ye geri dönen eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, yeni yılı ailesiyle karşıladı. Çocukları Daniel, Tara ve Dante ile anne ve babasının Polonezköy'deki evine giden Kaymaz, böyle renkli pozlar verdi.
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