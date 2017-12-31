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aşkı başka

Türkiye aşkı başka
Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret top modellerinden Candice Swanepoel, bir kez daha Türkiye'de olmak istediğini söyledi. Daha önce 4 kez 'de podyuma çıkan 29 yaşındaki güzel, "Türkiye çok farklı bir ülke. Orada huzur buluyorum. Herkez o kadar içten davranıyor ki, kendinizi farklı bir dünyada hissediyorsunuz" dedi. Güney Afrikalı top model, bir Türk markasından da teklif aldığını bunu da ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Swanepoel'a yakın kaynaklar teklifin kabul edileceği görüşünde.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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