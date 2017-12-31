Türkiye aşkı başka

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret top modellerinden CandiceSwanepoel, bir kez daha Türkiye'de olmak istediğini söyledi. Daha önce 4 kez Türkiye'de podyuma çıkan 29 yaşındaki güzel, "Türkiye çok farklı bir ülke.Orada huzur buluyorum. Herkez okadar içten davranıyor ki, kendinizifarklı bir dünyada hissediyorsunuz" dedi. Güney Afrikalı top model, bir Türk markasından da teklif aldığını bunu da ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Swanepoel'a yakın kaynaklar teklifinkabul edileceği görüşünde.
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