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Tatlıses’i kazandı Çıtak’ı kaybetti

Babası gibi şarkıcı olan , açtığı davanın ardından “Tatlıses” soyadına kavuştu.

Tatlıses’i kazandı Çıtak’ı kaybetti
'İmparator' lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 1988'de birlikte olduğu Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için hukuk mücadelesi verdi. Babası gibi şarkıcı olan Dilan, 'Tatlıses' soyadını 'Çıtak' ile birlikte kullanmak istedi. Soyadı değişikliği davasına bakan mahkeme, ünlü şarkıcının soyadının 'Tatlıses' olarak değiştirilmesine karar verdi. Dilan'ın Tatlıses ile birlikte Çıtak adını da kullanma talebi ise reddedildi.


Osman ASİLTÜRK
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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