Tatlıses’i kazandı Çıtak’ı kaybetti

'İmparator' lakaplı şarkıcı İbrahimTatlıses'in 1988'de birlikte olduğuIşıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Çıtak,babasının soyadını alabilmek için hukukmücadelesi verdi. Babası gibi şarkıcı olanDilan, 'Tatlıses' soyadını 'Çıtak' ile birliktekullanmak istedi. Soyadı değişikliğidavasına bakan mahkeme, ünlü şarkıcınınsoyadının 'Tatlıses' olarak değiştirilmesinekarar verdi. Dilan'ın Tatlıses ile birlikteÇıtak adını da kullanma talebi ise reddedildi.
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