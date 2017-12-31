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Hediyesi biri'kim'

Hediyesi birikim
Kim Kardashian, ailesiyle yılbaşı pozu verdi. Eşi Kanye West, çocukları North ve Saint ile yılbaşı ağacı önünde poz veren seksi yıldız, yeni saç modeliyle tam not aldı. Bu arada , eşine yılbaşı hediyesi olarak dev şirketlerden 150 bin dolarlık hisse satın almıştı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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