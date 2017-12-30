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Piyango jesti

Piyango jesti
Alişan ve oyuncu aşkı Buse Varol, önceki akşam Etiler Gürkan Şef'te yemek yedi. Mekan çıkışında yılbaşı bileti satan Milli piyangocuyu kırmayan , 20 tane çeyrek bilet alıp muhabirlere hediye etti...
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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