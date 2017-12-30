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Kırmızılı heyecan

Kırmızılı heyecan
Eski basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Hanım'ı yeni yıl heyecanı sardı. Tatil için gittiği Almanya'dan bu kareyi paylaşan , yılbaşı ruhunu yansıtan kırmızı kazağıyla dikkat çekti.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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