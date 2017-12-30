'Kerimcan'ın olduğu yerde Sezen Aksu ve Muazzez Abacı olamaz'

Muazzez Abacı, Sezen Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.
Muazzez Abacı, Sezen Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.
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