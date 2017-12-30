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'Kerimcan'ın olduğu yerde Sezen Aksu ve Muazzez Abacı olamaz'



Muazzez Abacı, Sezen Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 12:29
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