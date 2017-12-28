 ;
Yol Durumu
  1. Gece deparı
  2. Gişe yok promosyon var

Zirvede veda

Zirvede veda
2017 yılının reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', zirvede başladığı seneyi yine zirvede kapadı. atv'nin fenomen dizisi, önceki akşamki bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi.
Fenomen dizi, tüm kişilerde 8.77 izlenme oranı ve 19.17 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.07 izlenme oranı ve 19.69 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.
Etiketler:
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar