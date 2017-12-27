Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında geniş hayran kitlesine sahip olan Tarkan,yine gururumuz oldu. Ünlü sanatçıya hayranlığıyla bilinen Monaco Prensi Albert II, 10 Mart 2018'de düzenlenecek olan dernek gecesinde sahne alması için Megastar'da karar kıldı.
400 ÖZEL DAVETLİ
Ünlü sanatçıya gecede sahnealması için 400 bin dolarlık(yaklaşık 1 buçuk milyon TL) teklifte bulunan Prens Albert II'nin bu ücreti de cebindenkarşılayacağı iddia ediliyor. Daha önce Prens AlbertII'nin isteğiyle Monte CarloSummer Festival kapanışında da sahne alan Megastar, FairMont Monte Carlo Hoteli'nde dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 400 özel davetliye şarkılarını seslendirecek.
YILDIZLI JEST! Tarkan'ı 165 euro (yaklaşık745 TL) verip dinleyecekler arasında dünya jet sosyetesinden de isimler olacak. Megastar'ın Monaco'da evinde hissetmesi için elinden geleni yapacak olan Prens Albert II, ünlü sanatçı ileeşi Pınar Tevetoğlu'nu da Fair Mont Hotel'in geceliği 45 bineuro (200 bin TL) değerindeki Grand Prix Suite'ni tahsis edecek. Bu odada daha önce Beyonce
3 YILDIR TANIŞIYORLAR Monaco Prensi Albert ile eşi Prenses Charlene, 2014 yılında da Monte Carlo'da Tarkan'la bir araya gelmiş ve Megastar'a hayran kalmıştı.
KRAL GİBİ KARŞILAMA
2014'teki konserde de Hotel Hermitage'daki 'Diamond Suite Presidential' isimli geceliği 11 bin euroluk (50 bin TL) odada konaklayan Tarkan'a Prens tarafından yine lüks bir oda tahsis edilecek.
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