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Monaco prensi

’a ’ten özel davet geldi. 2014’te tanıştığı Megastar’a hayran olan Prens, 2018 Mart’ındaki VIP bir davette sahne almasını istediği ünlü sanatçıya 400 bin dolar teklif etti

Monaco prensi
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında geniş hayran kitlesine sahip olan Tarkan, yine gururumuz oldu. Ünlü sanatçıya hayranlığıyla bilinen Monaco Prensi Albert II, 10 Mart 2018'de düzenlenecek olan dernek gecesinde sahne alması için Megastar'da karar kıldı.

400 ÖZEL DAVETLİ
Ünlü sanatçıya gecede sahne alması için 400 bin dolarlık (yaklaşık 1 buçuk milyon TL) teklifte bulunan Prens Albert II'nin bu ücreti de cebinden karşılayacağı iddia ediliyor. Daha önce Prens Albert II'nin isteğiyle Monte Carlo Summer Festival kapanışında da sahne alan Megastar, Fair Mont Monte Carlo Hoteli'nde dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 400 özel davetliye şarkılarını seslendirecek.

YILDIZLI JEST!
Tarkan'ı 165 euro (yaklaşık 745 TL) verip dinleyecekler arasında dünya jet sosyetesinden de isimler olacak. Megastar'ın Monaco'da evinde hissetmesi için elinden geleni yapacak olan Prens Albert II, ünlü sanatçı ile eşi Pınar Tevetoğlu'nu da Fair Mont Hotel'in geceliği 45 bin euro (200 bin TL) değerindeki Grand Prix Suite'ni tahsis edecek. Bu odada daha önce Beyonce


3 YILDIR TANIŞIYORLAR
ile eşi Prenses Charlene, 2014 yılında da Monte Carlo'da 'la bir araya gelmiş ve Megastar'a hayran kalmıştı.


KRAL GİBİ KARŞILAMA
2014'teki konserde de Hotel Hermitage'daki 'Diamond Suite Presidential' isimli geceliği 11 bin euroluk (50 bin TL) odada konaklayan Tarkan'a Prens tarafından yine lüks bir oda tahsis edilecek.


Özge GÜRCAN
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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