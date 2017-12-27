Adriana Lima ile ayrılık haberleri sorulunca "Ben bilim insanıyım" diyen Metin Hara, sosyal medyanın diline düştü.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile sevgili olduğu günden beri dillerden düşmeyen Metin Hara, kendini bilim insanı diye tanmlayınca sosyal medyanın alay konusu oldu.

"AYRILINCA BİLİM İNSANI OLDU"

Sosyal medya Metin Hara'nın kendini bilim insanı olarak tanımlamasıyla çalkalandı durdu. Kullanıcılar, "Metin Hara Adriana için yengeniz derken magazin figürüydü, ayrılınca bilim insanı oldu." diyerek alay etti.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

































