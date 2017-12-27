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Eylül gelini

’la aşkı ’ın nikah tarihi belli oldu. Eylül 2018’de evlenecek olan güzel oyuncunun yer konusundaki ilk tercihi ise Tarabya’daki Fransız Bahçeleri...

Eylül gelini
Güzel oyuncu Bensu Soral'la işadamı sevgilisi Hakan Baş'ın 2 yıllık aşkında mutlu sona az kaldı… Ekim ayındaki doğum gününde Prag'da tekne gezintisinde Soral'a romantik evlenme teklifinde bulunan işadamı, önceki akşam da dostları için BKM Mutfak Uniq'te yeni yıl partisi verdi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Gecede doyasıya eğlenen , bir ara sahnede hayranı olduğu Ceza'nın şarkılarını söyleyerek rap yaptı. Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin neşesinin nedeni ortaya çıktı. Ekim ayında evlenen ablası Hande Soral gibi sonbahar gelini olacağını açıklayan güzel oyuncu, "Hakan'la 2018 Eylül'de nikah masasına otuyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Hakan Baş'ın da düğün yeri için araştırmaya başladığı öğrenildi. Güzel oyuncunun Tarabya'daki Fransız Bahçeleri'nde evlenmek istediğini duyan işadamının mekan yetkilileriyle görüştüğü de konuşulanlar arasında…


MODACI REKABETİ OLACAK!
Eylül 2018'de 'la nikah masasına oturacak olan Bensu Soral'ın gelinliğini dikmek için birçok tasarımcının sıraya gireceği kesin...
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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