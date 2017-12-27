Eylül gelini

Güzel oyuncu BensuSoral'la işadamı sevgilisiHakan Baş'ın 2 yıllıkaşkında mutlu sona az kaldı…Ekim ayındaki doğum günündePrag'da tekne gezintisinde Soral'aromantik evlenme teklifindebulunan işadamı, önceki akşam dadostları için BKM Mutfak Uniq'teyeni yıl partisi verdi.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Gecede doyasıya eğlenen Bensu Soral, bir ara sahnede hayranı olduğu Ceza'nın şarkılarını söyleyerek rap yaptı. Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin neşesinin nedeni ortaya çıktı. Ekim ayında evlenen ablası Hande Soral gibi sonbahargelini olacağını açıklayan güzel oyuncu, "Hakan'la2018 Eylül'denikah masasına otuyoruz" diyerek müjdeyi verdi. HakanBaş'ın da düğün yeri içinaraştırmaya başladığı öğrenildi. Güzel oyuncunun Tarabya'dakiFransız Bahçeleri'nde evlenmek istediğini duyan işadamının mekan yetkilileriyle görüştüğü de konuşulanlar arasında…
MODACI REKABETİ OLACAK!
Eylül 2018'de Hakan Baş'la nikah masasına oturacak olan Bensu Soral'ın gelinliğini dikmek için birçok tasarımcının sıraya gireceği kesin...
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