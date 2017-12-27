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Erzurum ısındı!

Erzurum ısındı!
Dağ sezonunun açılmasıyla Erzurum Palandöken'de bulunan Sway Hotels de ünlü akınına uğradı. Evlilikleriyle parmakla gösterilen oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan da Erzurum'un soğuk havasını neşeli ve romantik halleriyle ısıtmayı başardı...
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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