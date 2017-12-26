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Yılan hikayesi!

Yılan hikayesi!
Ekim 2016'da başlayan aşklarında birçok kez ayrılıp barışan Gökçe Bahadır ile Efe Duru, geçtiğimiz hafta yeniden "Aşka nokta" demişti. Ancak ikili cephesinden yeni haber geldi. İddiaya göre güzel oyuncu ile genç işadamı, geçtiğimiz akşam Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda baş başa buluşup ilişkilerini tekrar gözden geçirdi...
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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