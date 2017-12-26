Sevgi yağmuru

Yardımseverkişiliğiyle takdir toplayanSelda Topal'ıngeleneksel yeni yıldavetlerinin bu yılkikonukları CerrahpaşaTıp FakültesiÇocuk RomatolojiKliniği'nde tedavi görençocuklar ve ailelerioldu. Buluşma EtilerDeveli Restaurant'dagerçekleştirildi. Buluşmaya İremDerici ve YağmurTanrısevsin de katıldı.Çocuklar kendileriiçin düzenlenenorganizasyonda Dericive Tanrısevsin'e büyükilgi gösterdi. Davetekatılan çocuklar, hatıradefterlerinin ilk sayfalarınıİrem Derici ve YağmurTanrısevsin'e yazdırmakiçin birbirleriyle yarıştı.
Kucağına aldığı minik hayranını seven Derici, "Benim de böyle güzel bir kızım olur mu?" diyerek çocuk isteğini dile getirdi.
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