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Sevgi yağmuru

Cerrahpaşa’daki yılbaşı partisinde ve ile buluşan minikler, ikiliyle moral buldu

Sevgi yağmuru
Yardımsever kişiliğiyle takdir toplayan Selda Topal'ın geleneksel yeni yıl davetlerinin bu yılki konukları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri oldu. Buluşma Etiler Develi Restaurant'da gerçekleştirildi. Buluşmaya İrem Derici ve Yağmur Tanrısevsin de katıldı. Çocuklar kendileri için düzenlenen organizasyonda Derici ve Tanrısevsin'e büyük ilgi gösterdi. Davete katılan çocuklar, hatıra defterlerinin ilk sayfalarını ve Yağmur Tanrısevsin'e yazdırmak için birbirleriyle yarıştı.


Kucağına aldığı minik hayranını seven Derici, "Benim de böyle güzel bir kızım olur mu?" diyerek çocuk isteğini dile getirdi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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