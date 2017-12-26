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Ders olsun

Ders olsun
Güzel oyuncu Sedef Avcı'dan kürk sevdalısı ünlülere ders niteliğinde paylaşım... Önceki gün bir kafede kocaman tüylü bir köpeği kucağına alıp seven Avcı, "Pek çok ölü hayvanların kürküyle hava atarken sen, yine farkını konuşturdun" dedirtti.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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