Burak bu işleri!

Skandalları yüzünden ailesinin Londra’ya gönderdiği Aslışah Alkoçlar, yine magazin gündemine yerleşti. Burak Yılmaz’ın peşini bırakmadığı konuşulan sosyetik güzel, iddiayı ortaya atanlara ‘aşağılık’ iması yaptı!
Tatil için Bali'de olan Aslışah Alkoçlar'ınkeyfi, geçtiğimiz yıl adının aşk dedikodularınakarıştığı Burak Yılmaz'la ilgili ortayaatılan iddialarla kaçtı… İki hafta önceki kazadaölümden dönen Trabzonsporlu futbolcu, iddiayagöre o gece çıktığı çapkınlık turundan haberdarolan eşiyle telefonda kavga etti. Yılmaz, boşanmaarefesinde olduğu eşi İstem Yılmaz'ın eskidefterleri açmasıyla da iyice sinirlendi.Aşırı hız yapan Yılmaz, direksiyonunhakimiyetini kaybedip Ferrari iletaklalar attı. İstem Hanım'ın sabrınıtaşıran şey ise iddiaya göre Yılmaz'laAslışah Alkoçlar hakkındaki aşkdedikodusuydu…
BURAK'TA ISRAR ETTİ
Sosyetik güzelle Aralık2016'da birlikte olduğuöne sürülen Yılmaz,magagenius'uniddiasına göreAlkoçlar'laayrıldıktan sonrasosyetik güzeli telefonundan engelledi.Alkoçlar'ın ortak arkadaşları aracılığıylakendisine ulaşmasından rahatsız olan futbolcununAslışah'a küfürler savurduğu da öne sürüldü.
İDDİALAR HUZURUNU KAÇIRDI
Sosyal medyaya damgasını vuran bu haber üzerine Alkoçlar'ı aklama çalışması başladı. Alkoçlar'ın dünyaca ünlü 'Vikings'dizisinde 'Kral Ragner' rolündekiTravis Fimmel ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin birbirlerini tanımak için Bali tatilini uzattığı da iddia edilirken Alkoçlar, kendisi hakkındaki haberler için sessizliğini bozdu. Sosyetik güzel, "Bu huzurdolu, entrikasız, 24 yaşında birkızla uğraşacak kadar aşağılıkolmayan insanların olduğu yeribırakıp dönmek istemiyorum" diyerek Yılmaz'la ilgili iddiaya ateş püskürdü...
BUNA KİM İNANIR
Alkoçlar'ın Yılmaz'ın peşini bırakmadığı iddiası ortaya atılır atılmaz bu kez sosyetik güzelin, 'Vikings' dizisinin Kral Ragnar'ı Travis Fimmel ile yakınlaştığı haberi internette yayıldı. Ancak bu haber, "Aslışah, hedef şaşırtmaya çalışıyor" dedirtti.
İstem Yılmaz, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği futbolcudan boşanmak istiyor. Eşiyle sözleşme imzalamadığı için pişman olan Yılmaz ise işi yokuşa sürüyor.
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