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Burak bu işleri!

Skandalları yüzünden ailesinin Londra’ya gönderdiği , yine magazin gündemine yerleşti. ’ın peşini bırakmadığı konuşulan sosyetik güzel, iddiayı ortaya atanlara ‘aşağılık’ iması yaptı!

Burak bu işleri!
Tatil için Bali'de olan Aslışah Alkoçlar'ın keyfi, geçtiğimiz yıl adının aşk dedikodularına karıştığı Burak Yılmaz'la ilgili ortaya atılan iddialarla kaçtı… İki hafta önceki kazada ölümden dönen Trabzonsporlu futbolcu, iddiaya göre o gece çıktığı çapkınlık turundan haberdar olan eşiyle telefonda kavga etti. Yılmaz, boşanma arefesinde olduğu eşi İstem Yılmaz'ın eski defterleri açmasıyla da iyice sinirlendi. Aşırı hız yapan Yılmaz, direksiyonun hakimiyetini kaybedip Ferrari ile taklalar attı. İstem Hanım'ın sabrını taşıran şey ise iddiaya göre Yılmaz'la Aslışah Alkoçlar hakkındaki aşk dedikodusuydu…

BURAK'TA ISRAR ETTİ
Sosyetik güzelle Aralık 2016'da birlikte olduğu öne sürülen Yılmaz, magagenius'un iddiasına göre Alkoçlar'la ayrıldıktan sonra sosyetik güzeli telefonundan engelledi. Alkoçlar'ın ortak arkadaşları aracılığıyla kendisine ulaşmasından rahatsız olan futbolcunun Aslışah'a küfürler savurduğu da öne sürüldü.

İDDİALAR HUZURUNU KAÇIRDI
Sosyal medyaya damgasını vuran bu haber üzerine Alkoçlar'ı aklama çalışması başladı. Alkoçlar'ın dünyaca ünlü 'Vikings' dizisinde 'Kral Ragner' rolündeki Travis Fimmel ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin birbirlerini tanımak için Bali tatilini uzattığı da iddia edilirken Alkoçlar, kendisi hakkındaki haberler için sessizliğini bozdu. Sosyetik güzel, "Bu huzur dolu, entrikasız, 24 yaşında bir kızla uğraşacak kadar aşağılık olmayan insanların olduğu yeri bırakıp dönmek istemiyorum" diyerek Yılmaz'la ilgili iddiaya ateş püskürdü...


BUNA KİM İNANIR
Alkoçlar'ın Yılmaz'ın peşini bırakmadığı iddiası ortaya atılır atılmaz bu kez sosyetik güzelin, 'Vikings' dizisinin Kral Ragnar'ı Travis Fimmel ile yakınlaştığı haberi internette yayıldı. Ancak bu haber, "Aslışah, hedef şaşırtmaya çalışıyor" dedirtti.


İstem Yılmaz, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği futbolcudan boşanmak istiyor. Eşiyle sözleşme imzalamadığı için pişman olan Yılmaz ise işi yokuşa sürüyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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