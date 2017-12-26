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Alkışlık düet

Alkışlık düet
Önceki akşam Antalya'da sahne alan Bengü, daha sonra Selami Şahin'i dinlemeye gitti. Popçu, Jolly Joker Antalya'da hayranlarıyla buluşan Şahin'in şarkılarıyla mest oldu. Sanatçının sahneye davet ettiği , Şahin'le 'Özledim' şarkısına düet yaparak alkışları topladı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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