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Çağatay’ın gözdesi

Çağatay’ın gözdesi
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı ilk Türk orijinal Netflix dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ulusoy'un partneri olacak isim için arayışlar devam ederken ünlü oyuncunun da bu süreçte devreye girdiği öğrenildi. Yapımcıların Melisa Aslı Pamuk'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Güzel oyuncunun dizide yer almasına sıcak bakan Ulusoy'un yapımcıya "Benim favorim Melisa Aslı Pamuk" dediği öğrenildi. Osmanlı ve Türk efsanelerinden esinlenen bir kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizi için Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun da adı geçiyor.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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