Çağatay’ın gözdesi

Yakışıklı oyuncu ÇağatayUlusoy'un başrolünde yer alacağıilk Türk orijinal Netflix dizisinindetayları ortaya çıkmaya başladı.Ulusoy'un partneri olacak isimiçin arayışlar devam ederken ünlüoyuncunun da bu süreçte devreyegirdiği öğrenildi. YapımcılarınMelisa Aslı Pamuk'a teklifgötürdüğü iddia edildi.
Güzel oyuncunun dizideyer almasına sıcak bakanUlusoy'un yapımcıya "Benimfavorim Melisa Aslı Pamuk"dediği öğrenildi. Osmanlı veTürk efsanelerinden esinlenenbir kahramanlık hikayesininanlatılacağı dizi için DefneSamyeli'nin kızı DerenTalu'nun da adı geçiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.